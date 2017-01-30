Цими вихідними в Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Цими вихідними, 4 та 5 лютого, в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, 4 лютого (субота) 2017 року ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
Дарницькому районі — вул. Ревуцького;
Деснянському районі — вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
Дніпровському районі — б-р Праці, 1-9;
Оболонському районі — просп. Оболонський, 21-43;
Печерському районі — вул. Німанська, 3-7;
Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Святошинському районі — вул. Булгакова, 10-13/1, вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
Солом’янському районі — просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака);
Шевченківському районі — вул. В. Василевської, 1-17.
5 лютого (неділя) 2017 року ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі — вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
Печерському районі — вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
Святошинському районі — б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
Солом’янському районі — вул. Ф. Ернста, 14-А;
Шевченківському районі — вул. Татарська, 32-38.