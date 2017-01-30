В эти выходные в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В эти выходные, 4 и 5 февраля, в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 4 февраля (суббота) 2017 года ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
Деснянском районе - ул. Маршала Жукова (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. М. Закревского (в пределах просп. Маяковского, 2-А и ул. Т. Драйзера)
Днепровском районе - б-р Труда, 1-9;
Оболонском районе - ул. Оболонский, 21-43;
Печерском районе - ул. Неманская, 3-7;
Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
Святошинском районе - ул. Булгакова, 10-13 / 1, ул. Академика Киприанова, 2-28;
Соломенском районе - ул. Космонавта Комарова, 28 (до ул. Чумака)
Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17.
5 февраля (воскресенье) 2017 года ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинная, 81-91;
Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14-А;
Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.