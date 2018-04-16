Цими вихідними в Києві перекриють вулиці через півмарафон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У столиці цими вихідними частково перекриють вулиці у зв'язку з проведенням міжнародного півмарафону. Про це повідомляють організатори забігу, передає УНН.
"У зв’язку із проведенням щорічної бігової події вулиці міста будуть частково перекриті по маршруту півмарафону напередодні (21 квітня) та безпосередньо у день заходу (22 квітня)", - йдеться у повідомленні.
У суботу 21 квітня триватимуть підготовчі роботи на Контрактовій площі, у зв’язку з чим рух автотранспорту буде обмежений з 05:00 до 22:00 наступного дня (22 квітня) на вулиці Григорія Сковороди та Контрактовій площі.
У неділю 22 квітня, в день забігів, буде обмежено рух на таких вулицях:
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вулиця Петра Сагайдачного – 08:00 до 14:00
Боричів узвіз – з 08:00 до 12:40
вулиця Набережно-Хрещатицька в напрямку Поштової площі – з 08:00 до 12:40
вулиця Набережно-Хрещатицька в напрямку вул. Верхній вал – з 08:00 до 11:00
Набережне шосе в напрямку моста ім. Є.О.Патона – з 08:00 до 12:40
Набережне шосе в напрямку Поштової площі – з 08:00 до 11:00
Гаванський міст в напрямку Північного моста – з 08:00 до 11:00
Гаванський міст в напрямку Поштової площі – з 08:00 до 12:40
вулиця Набережно-Рибальська в напрямку Північного моста – з 08:00 до 11:00
Північний міст – з 09:20 до 11:00
вулиця Труханівська – з 09:00 до 12:00
Дніпровський узвіз – з 08:00 до 11:00
Володимирський узвіз – з 08:00 до 12:40
Міст Метро в напрямку Броварського проспекту – з 08:00 до 11:00
Міст Метро в напрямку моста ім. Є. О. Патона – з 08:00 до 09:45
Водіям рекомендували заздалегідь планувати своє пересування по місту альтернативним маршрутом, враховуючи графік перекриття.
Як повідомляв УНН, 8 жовтня 2017 року у Києві відбувся міжнародний марафон, участь у якому взяли понад 10 тис. учасників.