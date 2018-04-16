В эти выходные в Киеве перекроют улицы из-за полумарафона
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В столице в эти выходные частично перекроют улицы в связи с проведением международного полумарафона. Об этом сообщают организаторы забега, передает УНН.
"В связи с проведением ежегодного бегового события улицы города будут частично перекрыты по маршруту полумарафона накануне (21 апреля) и непосредственно в день мероприятия (22 апреля)", - говорится в сообщении.
В субботу 21 апреля будет продолжаться подготовительные работы на Контрактовой площади, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено с 05:00 до 22:00 следующего дня (22 апреля) на улице Григория Сковороды и Контрактовой площади.
В воскресенье 22 апреля, в день забегов, будет ограничено движение на таких улицах:
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улица Петра Сагайдачного - 08:00 до 14:00
Боричев спуск - с 08:00 до 12:40
улица Набережно-Крещатицкая в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40
улица Набережно-Крещатицкая в направлении ул.Верхний вал - с 08:00 до 11:00
Набережное шоссе в направлении моста им.Е.О.Патона - с 08:00 до 12:40
Набережное шоссе в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 11:00
Гаванский мост в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00
Гаванский мост в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40
улица Набережно-Рыбальская в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00
Северный мост - с 9:20 до 11:00
улица Трухановская - с 09:00 до 12:00
Днепровский спуск - с 08:00 до 11:00
Владимирский спуск - с 08:00 до 12:40
Мост Метро в направлении Броварского проспекта - с 08:00 до 11:00
Мост Метро в направлении моста им.Е.О.Патона - с 08:00 до 9:45
Водителям рекомендовали заранее планировать свое передвижение по городу альтернативному маршруту, учитывая график перекрытия.
Как сообщал УНН, 8 октября 2017 года в Киеве состоялся международный марафон, в котором приняли участие более 10 тыс. участников.