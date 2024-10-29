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У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
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Цілий мікрорайон Херсона залишився без газу через атаку рф

Київ • УНН

 • 19674 перегляди

Внаслідок атаки російських військових пошкоджено газопровід у мікрорайоні Корабел Херсона. Фахівці Херсонгазу готуються провести детальне обстеження пошкоджень.

Цілий мікрорайон Херсона залишився без газу через атаку рф

Російські терористи залишили без газопостачання мікрорайон Корабел у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.

"Унаслідок чергової атаки рашистів пошкоджено газопровід. Припинено газопостачання на багатостраждальний Острів", - повідомив Мрочко.

За його словами, фахівці Херсонгазу готуються почати детальне обстеження.

У Херсоні прогриміли вибухи після попередження про ворожі дрони27.10.24, 21:21 • 35387 переглядiв

Антоніна Туманова

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