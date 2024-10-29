Цілий мікрорайон Херсона залишився без газу через атаку рф
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських військових пошкоджено газопровід у мікрорайоні Корабел Херсона. Фахівці Херсонгазу готуються провести детальне обстеження пошкоджень.
Російські терористи залишили без газопостачання мікрорайон Корабел у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"Унаслідок чергової атаки рашистів пошкоджено газопровід. Припинено газопостачання на багатостраждальний Острів", - повідомив Мрочко.
За його словами, фахівці Херсонгазу готуються почати детальне обстеження.
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