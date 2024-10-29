Целый микрорайон Херсона остался без газа из-за атаки рф

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россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 70304 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

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Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 109524 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
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В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

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Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
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28 октября 2024, 17:48 • 118270 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

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Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
28 октября 2024, 15:59 • 129599 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

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Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 130509 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

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Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
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Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

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Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
28 октября 2024, 13:02 • 115930 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

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российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
28 октября 2024, 11:44 • 152257 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Целый микрорайон Херсона остался без газа из-за атаки рф

Целый микрорайон Херсона остался без газа из-за атаки рф

Киев  •  УНН

17:53 • 4675 просмотра

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В результате атаки российских военных поврежден газопровод в микрорайоне Корабел Херсона. Специалисты Херсонгаза готовятся провести детальное обследование повреждений.

Российские террористы оставили без газоснабжения микрорайон Корабел в Херсоне. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

«В результате очередной атаки рашистов поврежден газопровод. Прекращено газоснабжение на многострадальный Остров», - сообщил Мрочко.

По его словам, специалисты Херсонгаза готовятся начать детальное обследование.

В Херсоне прогремели взрывы после предупреждения о вражеских дронах27 октября 2024, 19:21 • 34349 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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