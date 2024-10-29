Целый микрорайон Херсона остался без газа из-за атаки рф
Киев • УНН
В результате атаки российских военных поврежден газопровод в микрорайоне Корабел Херсона. Специалисты Херсонгаза готовятся провести детальное обследование повреждений.
Российские террористы оставили без газоснабжения микрорайон Корабел в Херсоне. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
«В результате очередной атаки рашистов поврежден газопровод. Прекращено газоснабжение на многострадальный Остров», - сообщил Мрочко.
По его словам, специалисты Херсонгаза готовятся начать детальное обследование.
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