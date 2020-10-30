Циганков у грі з "Ференцварошом" оформив ювілейний гол в історії українського футболу

У матчі “біло-синіх” проти угорського “Ференцвароша” в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/21, який завершився з нічийним рахунком (2:2), Віктор вивів киян уперед на 28-й хвилині, з 11-метрової позначки відправивши м’яч у протилежний від голкіпера Дібуса кут воріт.

Гол Циганкова став першим забитим м’ячем київського “Динамо” в поточному розіграші групового етапу Ліги чемпіонів і ювілейним, 1500-м голом усіх українських клубів у всіх єврокубках.

Крім того, забивши у ворота “Ференцвароша” другий м’яч, Карлос де Пена став автором 580-го гола “Динамо” в єврокубках.

Варто зазначити, що опорний півзахисник Денис Гармаш провів 70 поєдинок у єврокубках.