Циганков у грі з "Ференцварошом" оформив ювілейний гол в історії українського футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Вінгер київського "Динамо" та національної збірної Віктор Циганков записав своє ім'я в історію українського футболу. Про це інформує сайт "Динамо", передає УНН.
У матчі “біло-синіх” проти угорського “Ференцвароша” в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/21, який завершився з нічийним рахунком (2:2), Віктор вивів киян уперед на 28-й хвилині, з 11-метрової позначки відправивши м’яч у протилежний від голкіпера Дібуса кут воріт.
Гол Циганкова став першим забитим м’ячем київського “Динамо” в поточному розіграші групового етапу Ліги чемпіонів і ювілейним, 1500-м голом усіх українських клубів у всіх єврокубках.
Крім того, забивши у ворота “Ференцвароша” другий м’яч, Карлос де Пена став автором 580-го гола “Динамо” в єврокубках.
Варто зазначити, що опорний півзахисник Денис Гармаш провів 70 поєдинок у єврокубках.