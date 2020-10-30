Цыганков в игре с "Ференцварошем" оформил юбилейный гол в истории украинского футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Вингер киевского "Динамо" и сборной Виктор Цыганков записал свое имя в историю украинского футбола. Об этом сообщает сайт "Динамо", передает УНН.
В матче “бело-синих” против венгерского “Ференцвароша” в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21, который завершился с ничейным счетом (2:2), Виктор вывел киевлян вперед на 28-й минуте, с 11 метровый отметки отправив мяч в противоположный от голкипера Дибуса угол ворот.
Гол Цыганков стал первым забитым мячом киевского “Динамо” в текущем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов и юбилейным, 1500-м голом всех украинских клубов во всех еврокубках.
Кроме того, забив в ворота “Ференцвароша” второй мяч, Карлос де Пена стал автором 580-го гола “Динамо” в еврокубках.
Стоит отметить, что опорный полузащитник Денис Гармаш провел 70 поединок в еврокубках.