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Цыганков в игре с "Ференцварошем" оформил юбилейный гол в истории украинского футбола

Цыганков в игре с "Ференцварошем" оформил юбилейный гол в истории украинского футбола

Киев  •  УНН

 • 14355 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Вингер киевского "Динамо" и сборной Виктор Цыганков записал свое имя в историю украинского футбола. Об этом сообщает сайт "Динамо", передает УНН.

В матче “бело-синих” против венгерского “Ференцвароша” в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21, который завершился с ничейным счетом (2:2), Виктор вывел киевлян вперед на 28-й минуте, с 11 метровый отметки отправив мяч в противоположный от голкипера Дибуса угол ворот.

Гол Цыганков стал первым забитым мячом киевского “Динамо” в текущем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов и юбилейным, 1500-м голом всех украинских клубов во всех еврокубках.

Кроме того, забив в ворота “Ференцвароша” второй мяч, Карлос де Пена стал автором 580-го гола “Динамо” в еврокубках.

Стоит отметить, что опорный полузащитник Денис Гармаш провел 70 поединок в еврокубках.

Украинские Национальные Новости

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