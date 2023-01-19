Ці історії не мали б статися: благодійники втілили у життя мрії дітей, батьків яких забрала війна

Деталі

Для 9-річного Всеволода благодійники влаштували зустріч з його кумирами – відомими ілюзіоністами "Magic Five". Для 11-річної Єлизавети подарували ноутбук, про який мріяла дівчинка для навчання. 13-річна Дар'я отримала можливість спробувати себе в ролі фотомоделі та зробити перші кроки в моделінгу. А 15-річний Михайло та 9-річний Гєра змогли зустрітися з улюбленим актором і коміком Євгеном Кошовим.

Цитата

“Герої нашого проєкту – діти, які переживають війну, мабуть, найтяжче. Адже вона забрала когось з їхніх батьків. Але діти мають відчувати підтримку дорослих попри все. Ми не можемо змінити минуле й зробити так, щоб ці історії ніколи не сталися, проте можемо зараз втілити мрії учасників проєкту. Бо, за великим рахунком, за це ми й боремося: впевненість, силу й віру наших дітей”, – прокоментувала Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду “МХП – Громаді”.

Благодійники повідомляють, що кожна історія – це трагедія однієї родини. У Всеволода з Канева тато загинув на війні. Батька Дар'ї нетверезий окупант застрелив прямо на вулиці. Після трагедії вони з мамою переїхали із Запорізької області на Київщину до родичів. Тата двох братів з Маріуполя убив снайпер біля будинку. Тепер вони проживають у Львові. А батько Лізи загинув під час російського ракетного обстрілу в Краматорську. Вони з мамою дивом лишилися живі й переїхали до родичів у Вінницьку область.

“Точну кількість дітей, які залишилися без батьків після 24 лютого, встановити складно, але мова йде про тисячі таких трагедій. Тому ми зосередили нашу роботу на доланні травм і наданні підтримки дітям. Бо вони не впливають на ситуацію, не можуть приймати рішення, часто не розуміють, що й чому відбувається. Однак, ми можемо допомогти їм з психологічною підтримкою, навчанням, одягом, технікою. Можемо втілити їхню мрію. І в такий спосіб показати, що українці – єдині. Нам складно, але ми вкладаємося в наше майбутнє, в наших дітей. Адже вони всі – наші”, – наголошує Анна Хоменко, виконавча директорка благодійного фонду “Діти Героїв”.

Проєкт інформаційно підтримав канал “Еспресо”, який зафільмував здійснення дитячих мрій. Про кожну історію знімальна група створила окреме відео. Сюжети виходитимуть до 7 лютого в ефірі каналу щодня о 09:10 одразу після випуску новин, а також будуть доступні в онлайн-трансляції.