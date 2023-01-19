Эти истории не должны были произойти: благотворители воплотили в жизнь мечты детей, родителей которых забрала война

Детали

Для 9-летнего Всеволода благотворители устроили встречу с его кумирами – известными иллюзионистами "Magic Five". Для 11-летней Елизаветы подарили ноутбук, о котором мечтала девочка для учебы. 13-летняя Дарья получила возможность попробовать себя в роли фотомодели и сделать первые шаги в моделинге. А 15-летний Михаил и 9-летний Гера смогли встретиться с любимым актером и комиком Евгением Кошевым.

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“Герои нашего проекта – дети, которые переживают войну, пожалуй, тяжелее всего. Ведь она забрала кого-то из их родителей. Но дети должны чувствовать поддержку взрослых, несмотря ни на что. Мы не можем изменить прошлое и сделать так, чтобы эти истории никогда не произошли, однако можем сейчас воплотить мечты участников проекта. Потому что, по большому счету, за это мы и боремся: уверенность, силу и веру наших детей”, – прокомментировала Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда “МХП – Громаде”.

Благотворители сообщают, что каждая история – это трагедия одной семьи. У Всеволода из Канева папа погиб на войне. Отца Дарьи нетрезвый оккупант застрелил прямо на улице. После трагедии они с мамой переехали из Запорожской области в Киевскую область к родственникам. Папу двух братьев из Мариуполя убил снайпер возле дома. Теперь они проживают во Львове. А отец Лизы погиб во время российского ракетного обстрела в Краматорске. Они с мамой чудом остались живы и переехали к родственникам в Винницкую область.

“Точное количество детей, оставшихся без родителей после 24 февраля, установить сложно, но речь идет о тысячах таких трагедий. Поэтому мы сосредоточили нашу работу на преодолении травм и оказании поддержки детям. Потому что они не влияют на ситуацию, не могут принимать решения, часто не понимают, что и почему происходит. Однако, мы можем помочь им с психологической поддержкой, обучением, одеждой, техникой. Можем воплотить их мечту. И таким образом показать, что украинцы – едины. Нам сложно, но мы вкладываемся в наше будущее, в наших детей. Ведь они все – наши”, – отмечает Анна Хоменко, исполнительный директор благотворительного фонда “Дети Героев”.

Проект информационно поддержал канал “Эспрессо”, который снял осуществление детских мечтаний. О каждой истории съемочная группа создала отдельное видео. Сюжеты будут выходить до 7 февраля в эфире канала ежедневно в 09:10 сразу после выпуска новостей, а также будут доступны в онлайн-трансляции.