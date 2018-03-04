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Церква в США попросила своїх прихожан прийти на службу з гвинтівками AR-15

Київ • УНН

 • 26188 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Прихожан World Peace and Unification Sanctuary в США попросили прийти на чергову церемонію з гвинтівками AR-15. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал ABC7 Chicago News.

Через це в місцевих школах скасували заняття.

Гвинтівка AR-15 найчастіше використовується під час масових стрілянин у США, але члени церкви поклоняються їй як божественному символу і виступають за збереження другої поправки, що дозволяє вільне носіння зброї.

Як повідомляв УНН, серед американських користувачів Facebook і Twitter набирає обертів новий хештег #oneless, під яким власники вогнепальної зброї викладають відео та фото знищених гвинтівок та пістолетів.

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