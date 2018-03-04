Церковь в США попросила своих прихожан прийти на службу с винтовками AR-15
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Прихожан World Peace and Unification Sanctuary в США попросили прийти на очередную церемонию с винтовками AR-15. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал ABC7 Chicago News.
Из-за этого в местных школах отменили занятия.
Винтовка AR-15 чаще всего используется во время массовой стрельбы в США, но члены церкви поклоняются ей как священному символу и выступают за сохранение второй поправки, разрешающей свободное ношение оружия.
Как сообщал УНН, среди американских пользователей Facebook и Twitter набирает обороты новый хэштег #oneless, под которым владельцы огнестрельного оружия выкладывают видео и фото уничтоженных винтовок и пистолетов.