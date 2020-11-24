Центровий збірної України змінить клуб в НБА

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Український центровий Олексій Лень продовжить кар’єру в клубі Національної баскетбольної асоціації “Торонто Репторс”, повідомляє УНН з посиланням на інсайдера “The Athletic” Шемса Чаранію.

Баскетболіст збірної України перейшов до канадського колективу на правах вільного агенту. Термін угоди становить один рік.
У минулому сезоні 27-річний Лень виступав за “Атланту Хокс” і “Сакраменто Кінгз”. У складі “Хокс” “бігмен” провів 40 ігор. Показники українця — 8,7 очка в середньому за матч, а також 5,8 підбирання і 1,1 передачі.

Примітно, що раніше “Торонто” покинули два центрових — 31-річний Серж Ібака і 35-річний Марк Газоль. Основними конкурентами Леня за місце в складі будуть Кріс Буше і центровий збірної Австралії Арон Бэйнс.

Зазначимо, у минулому сезоні “Торонто” в плей-офф програли (3:4) “Бостону” в півфіналі конференції.

Також додамо, Лень провів в НБА сім сезонів і набрав 3713 очок і поступається за цим показником в історії українців в НБА тільки Віталію Потапенку (3995). Натомість Лень є лідером в історії України в НБА за сумарною кількістю блок-шотів — 461.

Як повідомляв УНН, Лень провів найрезультативнішу гру в історії українців в НБА.

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