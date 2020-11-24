Центровой сборной Украины сменит клуб в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинский центровой Алексей Лень продолжит карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации “Торонто Рэпторс”, сообщает УНН со ссылкой на инсайдера “The Athletic” Шемси Чаранию.
Баскетболист сборной Украины перешел в канадский коллектива на правах свободного агента. Срок соглашения составляет один год.
В прошлом сезоне 27-летний Лень выступал за “Атланту Хокс” и “Сакраменто Кингз”. В составе “Хокс” “бигмен” провел 40 игр. Показатели украинцев — 8,7 очка в среднем за матч, а также 5,8 подбора и 1,1 передачи.
Примечательно, что ранее “Торонто” покинули два центровых — 31-летний Серж Ибака и 35-летний Марк Газоль. Основными конкурентами Леня за место в составе будут Крис Буше и центровой сборной Австралии Арон Бэйнс.
Отметим, в прошлом сезоне “Торонто” в плей-офф проиграли (3:4) “Бостону” в полуфинале конференции.
Также добавим, Лень провел в НБА семь сезонов и набрал 3713 очков и уступает по этому показателю в истории украинцев в НБА только Виталию Потапенко (3995). Зато Лень является лидером в истории Украины в НБА по суммарному количеству блок-шотов — 461.
Как сообщал УНН, Лень провел результативную игру в истории украинцев в НБА.