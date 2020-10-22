Центровий збірної України став найрезультативнішим гравцем матчу у складі "Барселони"

У зустрічі проти “Гіпускоа” команда Пустового упродовж всього часу матчу володіла ігровою перевагою. Після першої половини різниця в рахунку сягала 13-ти очок і продовжила збільшуватися після великої перерви. Як наслідок каталонці святкували виграш 87:60.

За 16:20 на майданчику наш баскетболіст набрав 15 очок. Разом з Брандоном Девісом це найвища результативність в матчі у складі переможців. У суперників більше набрав тільки один баскетболіст.

Примітно, що перемога стала для “Барселони” четвертою в п’яти поєдинках зі старту чемпіонату.