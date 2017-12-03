Центровий збірної України Фесенко провів результативну гру після травми
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Центровий збірної України Кирило Фесенко повернувся після лікування коліна та провів поєдинок регулярного чемпіонату італійської Серії А, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Наш "бігмен" у складі "Ейр Авелліно" допоміг клубові перемогти одного із конкурентів на високі місця БК "Венеція" – 87:77.
Українець провів на паркеті 16 хвилин ігрового часу, за які набрав 12 очок (4/7 - двоочкові, 4/6 - штрафні), зробив 7 підбирань, віддав 1 результативну передачу, зробив 1 перехоплення при 2 втрати і 3 персональних зауваження. Окрім того, показник ефективності гравця рівнявся "+16".
Варто відзначити й виступ іншого українського легіонера в чемпіонаті Італії. Денис Яковлєв у формі "Капо д'Орландо" провів на паркеті 32 хвилини ігрового часу у матчі проти "Тренто" (82:80), за які набрав 13 очок (4/6 - двоочкові, 1/5 - триочкові, 2/2 - штрафні), зробив 8 підбирань.
Додамо, що "Ейр Авелліно" має 7 звитяг при 2 поразках – 2 місце Серії А. Колектив Яковлєва з 4 виграшами при 5 поразках на 7-му щаблі.