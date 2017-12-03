Центровой сборной Украины Фесенко провел результативную игру после травмы

Наш "бигмен" в составе "Эйр Авеллино" помог клубу победить одного из конкурентов на высокие места БК "Венеция" - 87:77.

Украинец провел на паркете 16 минут игрового времени, за которые набрал 12 очков (4/7 - двухочковые, 4/6 - штрафные), сделал 7 подборов, отдал 1 результативную передачу, сделал 1 перехват при 2 потери и 3 персональных замечания. Кроме того, показатель эффективности игрока равнялся "16".

Стоит отметить и выступление другого украинского легионера в чемпионате Италии. Денис Яковлев в форме "Капо д'Орландо" провел на паркете 32 минуты игрового времени в матче против "Тренто" (82:80), за которые набрал 13 очков (4/6 - двухочковые, 1/5 - трехочковые, 2/2 - штрафные), сделал 8 подборов.

Добавим, что "Эйр Авеллино" имеет 7 побед при 2 поражениях - 2 место в Серии А. Коллектив Яковлева с 4 выигрышами при 5 поражениях на 7-м ступени.