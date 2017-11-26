Центровий Лень став кращим гравцем за підбираннями у матчі НБА

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. В рамках регулярного чемпіонату НБА зустрілися два представники Західної конференції НБА – "Фінікс Санс" українського центрового Олексія Леня приймав "Нью-Орлеан Пеліканс", передає кореспондент УНН.

У першій половині наставник "сонячних" довірив українцеві лише один невеликий проміжок часу. Проте Лень провів на паркеті повну заключну чверть в якій різниця у рахунку трималася близько +30 пунктів на користь "Пеліканс". Як наслідок поразка "Санс" 91:115.

Наш співвітчизник реалізував сольний прохід та слем-данк, плідно попрацювавши на щитах. За підбиранням українець за 19:26 хвилини став кращим - зібрав 12 відскоків. Також заробив 5 очок (2/6 двоочокві, 1/2 штрафні) при 2 блок-шотах і 3 фолах.

Додамо також, в активі "Фініксу" тільки 7 перемог і 13 поразок – 13 місце. У "Пеліканс" 11 звитяг і 8 негативних результатів – 7 місце.

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