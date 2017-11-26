Центровой Лень стал лучшим игроком по подборам в матче НБА

В первой половине наставник "солнечных" доверил украинцу лишь один небольшой промежуток времени. Однако Лень провел на паркете полную заключительную четверть в которой разница в счете держалась около +30 пунктов в пользу "Пеликанс". Как следствие поражение "Санс" 91 115.

Наш соотечественник реализовал сольный проход и слэм-данк, плодотворно поработав на щитах. По подбором украинец по 19:26 минуты стал лучшим - собрал 12 отскоков. Также заработал 5 очков (2/6 двоочокви, 1/2 штрафные) при 2 блок-шотах и ​​3 фолах.

Добавим также, в активе "Финиксу" только 7 побед и 13 поражений - 13 место. В "Пеликанс" 11 побед и 8 отрицательных результатов - 7 место.