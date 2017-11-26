Центровой Лень стал лучшим игроком по подборам в матче НБА

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79021 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 69329 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 76480 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118533 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115246 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144417 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107386 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108816 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113359 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Центровой Лень стал лучшим игроком по подборам в матче НБА

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В рамках регулярного чемпионата НБА встретились два представителя Западной конференции НБА - "Финикс Санс" Украинский центровой Алексей Леня принимал "Нью-Орлеан Пеликанс", передает корреспондент УНН.

В первой половине наставник "солнечных" доверил украинцу лишь один небольшой промежуток времени. Однако Лень провел на паркете полную заключительную четверть в которой разница в счете держалась около +30 пунктов в пользу "Пеликанс". Как следствие поражение "Санс" 91 115.

Наш соотечественник реализовал сольный проход и слэм-данк, плодотворно поработав на щитах. По подбором украинец по 19:26 минуты стал лучшим - собрал 12 отскоков. Также заработал 5 очков (2/6 двоочокви, 1/2 штрафные) при 2 блок-шотах и ​​3 фолах.

Добавим также, в активе "Финиксу" только 7 побед и 13 поражений - 13 место. В "Пеликанс" 11 побед и 8 отрицательных результатов - 7 место.

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