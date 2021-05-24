Центровий Лень результативно дебютував в плей-офф НБА

Деталі

Лень вийшов у стартовому складі "Візардс" та став автором перших чотирьох набраних командних очок. У другій чверті українець активно заробляв на собі порушення правил, але тричі схибив з лінії для штрафних.

Загальний доробок уродженця Антрацита рівняється 12 балам (4/6 двоочкових, 4/7 штрафних) та 3 підбирання при 3 втратах і 1 фолі за 16 хвилин.

"Вашингтон" зазнав поразки 118:125.



Доповнення

Для Леня ця гра стала дебютною в плей-офф НБА. Український центровий перервав серію з 531 матчу без участі в постсезоні. За довжиною цієї серії Лень залишається лідером серед діючих баскетболістів ліги.