Центровий Лень результативно дебютував в плей-офф НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Український центровий Олексій Лень провів перший матч в кар'єрі плей-офф НБА. Його "Вашингтон" в гостях змагався із "Філадельфією", передає кореспондент УНН.
Деталі
Лень вийшов у стартовому складі "Візардс" та став автором перших чотирьох набраних командних очок. У другій чверті українець активно заробляв на собі порушення правил, але тричі схибив з лінії для штрафних.
Загальний доробок уродженця Антрацита рівняється 12 балам (4/6 двоочкових, 4/7 штрафних) та 3 підбирання при 3 втратах і 1 фолі за 16 хвилин.
"Вашингтон" зазнав поразки 118:125.
Доповнення
Для Леня ця гра стала дебютною в плей-офф НБА. Український центровий перервав серію з 531 матчу без участі в постсезоні. За довжиною цієї серії Лень залишається лідером серед діючих баскетболістів ліги.