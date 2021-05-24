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The Guardian

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Центровий Лень результативно дебютував в плей-офф НБА

Київ • УНН

 • 16766 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Український центровий Олексій Лень провів перший матч в кар'єрі плей-офф НБА. Його "Вашингтон" в гостях змагався із "Філадельфією", передає кореспондент УНН.

Центровий Лень результативно дебютував в плей-офф НБА

Деталі

Лень вийшов у стартовому складі "Візардс" та став автором перших чотирьох набраних командних очок. У другій чверті українець активно заробляв на собі порушення правил, але тричі схибив з лінії для штрафних.

Загальний доробок уродженця Антрацита рівняється 12 балам (4/6 двоочкових, 4/7 штрафних) та 3 підбирання при 3 втратах і 1 фолі за 16 хвилин.

"Вашингтон" зазнав поразки 118:125. 

Доповнення

Для Леня ця гра стала дебютною в плей-офф НБА. Український центровий перервав серію з 531 матчу без участі в постсезоні. За довжиною цієї серії Лень залишається лідером серед діючих баскетболістів ліги.

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