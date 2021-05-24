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Центровой Лень результативно дебютировал в плей-офф НБА

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Украинский центровой Алексей Лень провел первый матч в карьере плей-офф НБА. Его "Вашингтон" в гостях соревновался с "Филадельфией", передает корреспондент УНН.

Центровой Лень результативно дебютировал в плей-офф НБА

Детали

Лень вышел в стартовом составе "Уизардс" и стал автором первых четырех набранных командных очков. Во второй четверти украинец активно зарабатывал на себе нарушение правил, но трижды промахнулся с линии для штрафных.

Общее достяжение уроженца Антрацита равняется 12 баллам (4/6 двухочковых, 4/7 штрафных) и 3 подбора при 3 потерях и 1 фоле за 16 минут.

"Вашингтон" потерпел поражение 118:125. 

Дополнение

Для Леня эта игра стала дебютной в плей-офф НБА. Украинский центровой прервал серию из 531 матча без участия в постсезоне. По длине этой серии Лень остается лидером среди действующих баскетболистов лиги.

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