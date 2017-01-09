Центровий Дж.Ембіід встановив унікальне досягнення НБА

Вже в шести іграх поспіль новачок набирає мінімум 20 очок менше, ніж за 30 хвилин. Це перший випадок в історії НБА з сезону 1951/52, коли почали враховувати ігровий час баскетболістів.

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Після перемоги над “Брукліном” з рахунком 105:95 “Філадельфія” має відставання від восьмого місця в Східній конференції на 7,5 ігор. Теоретичні шанси вийти в плей-офф у “Сіксерс” зберігаються, а головний фаворит на звання новачка року Дж.Ембіід вважає, що команді це під силу.

“Думаю, у нас є хороший шанс пройти в плей-офф. Ми набрали хід останнім часом, виграли три з чотирьох поєдинків. Ми впоралися з проблемами і у нас повинен з’явиться шанс на пост-сезон. Адже ми почали розуміти, як вигравати матчі”, — заявив “бігмен”.

Нагадаємо, що “Філадельфія” здобула 10-ту перемогу в нинішньому сезоні. Натомість за весь минулий сезон “Сіксерс” виграли рівно стільки ж, а до кінця сезону 2016/17 залишається ще 47 ігор.

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Додамо, що за “Філадельфію” ще не дебютував зірковий новачок, перший номер драфту-2017 Бен Сіммонс, котрий відновлюється від травми.