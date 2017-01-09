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Центровой Дж.Эмбиид установил уникальное достижение НБА

Центровой Дж.Эмбиид установил уникальное достижение НБА

Киев • УНН

 • 15820 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. После двух пропущенных лет из-за травмы ноги центровой "Филадельфии" Джоэль Ембиид в матче с "Бруклином" набрал 20 очков, пять подборов, четыре передачи и два блок-шота, что позволило игроку установить уникальное достижение, информирует УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Уже в шести играх подряд новичок набирает минимум 20 очков меньше, чем за 30 минут. Это первый случай в истории НБА с сезона 1951/52, когда начали учитывать игровое время баскетболистов.

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После победы над "Бруклином" со счетом 105:95 "Филадельфия" имеет отставание от восьмого места в Восточной конференции на 7,5 игр. Теоретические шансы выйти в плей-офф у "Сиксерс" сохраняются, а главный фаворит на звание новичка года Дж.Эмбиид считает, что команде это по силам.

"Думаю, у нас есть хороший шанс пройти в плей-офф. Мы набрали ход в последнее время, выиграли три из четырех поединков. Мы справились с проблемами и у нас должен появится шанс на пост-сезон. Ведь мы начали понимать, как выигрывать матчи", - заявил"бигмен".

Напомним, что "Филадельфия" получила 10-ю победу в нынешнем сезоне. Зато за весь прошлый сезон "Сиксерс" выиграли ровно столько же, а до конца сезона 2016/17 остается еще 47 игр.

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Добавим, что за "Филадельфию" еще не дебютировал звездный новичок, первый номер драфта-2017 Бен Симмонс, который восстанавливается от травмы.

Украинские Национальные Новости

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