Центробанк РФ затвердив зображення символів Севастополя на купюрі 200 рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Рада директорів Банку Росії затвердила зображення символів анексованого РФ Севастополя на новій банкноті номіналом 200 рублів. Про це УНН повідомляє із посиланням на ВВС.
У повідомленні Центробанку йдеться, що на банкноті в 200 рублів з’явиться зображення пам’ятника затопленим кораблям і вид на Херсонес Таврійський, а на банкноті номіналом 2 тис. рублів — міст на острів Російський у Владивостоці і космодром “Східний” в Амурській області.
Нові купюри мають надійти в обіг в кінці 2017 року.
Конкурс з вибору символів для двох нових банкнот проводився з червня по жовтень 2016 року. Громадяни РФ могли проголосувати за одну з 5 тис. пам’яток, яку вони б хотіли побачити на грошових знаках. Підсумки конкурсу були оголошені 7 жовтня 2016 року.
Довідка УНН: наразі в Росії випускаються банкноти номіналом в 50, 100, 500, 1 і 5 тис. рублів. Останньою з них в обіг випустили купюру номіналом 5 тис. руб. — в 2006 році. В обороті залишається також 10-рубльова купюра, але нові такі банкноти не випускають.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест МЗС Росії у зв’язку із зазіханнями Російської православної церкви на український об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора”.