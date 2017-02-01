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Центробанк РФ затвердив зображення символів Севастополя на купюрі 200 рублів

Центробанк РФ затвердив зображення символів Севастополя на купюрі 200 рублів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Рада директорів Банку Росії затвердила зображення символів анексованого РФ Севастополя на новій банкноті номіналом 200 рублів. Про це УНН повідомляє із посиланням на ВВС.

У повідомленні Центробанку йдеться, що на банкноті в 200 рублів з’явиться зображення пам’ятника затопленим кораблям і вид на Херсонес Таврійський, а на банкноті номіналом 2 тис. рублів — міст на острів Російський у Владивостоці і космодром “Східний” в Амурській області.

Нові купюри мають надійти в обіг в кінці 2017 року.

Конкурс з вибору символів для двох нових банкнот проводився з червня по жовтень 2016 року. Громадяни РФ могли проголосувати за одну з 5 тис. пам’яток, яку вони б хотіли побачити на грошових знаках. Підсумки конкурсу були оголошені 7 жовтня 2016 року.

Довідка УНН: наразі в Росії випускаються банкноти номіналом в 50, 100, 500, 1 і 5 тис. рублів. Останньою з них в обіг випустили купюру номіналом 5 тис. руб. — в 2006 році. В обороті залишається також 10-рубльова купюра, але нові такі банкноти не випускають.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест МЗС Росії у зв’язку із зазіханнями Російської православної церкви на український об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора”.

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