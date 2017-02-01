Центробанк РФ утвердил изображения символов Севастополя на купюре 200 рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Совет директоров Банка России утвердил изображения символов аннексированного РФ Севастополя на новой банкноте номиналом 200 рублей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
В сообщении Центробанка говорится, что на банкноте в 200 рублей появится изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2 тыс. рублей - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области.
Новые купюры должны поступить в обращение в конце 2017 года.
Конкурс по выбору символов двух новых банкнот проводился с июня по октябрь 2016 года. Граждане РФ могли проголосовать за один из 5 тыс. памятников, который они бы хотели увидеть на денежных знаках. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года.
Справка УНН: Сейчас в России выпускаются банкноты номиналом в 50, 100, 500, 1 и 5 тыс. рублей. Последней из них в обращение выпустили купюру номиналом 5 тыс. руб. - в 2006 году. В обороте остается также 10-рублевая купюра, но новые такие банкноты не выпускают.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест МИД России в связи с посягательствами Российской православной церкви на украинском объект Всемирного наследия ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический".