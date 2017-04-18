Центральний ринок горів у Вінниці

“Загорілися 13 контейнерів на вул.Некрасова. До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 26 рятувальників та шість одиниць техніки. Пожежу локалізовано о 07:22, ліквідовано − о 07:27. Площа пожежі склала більше 60 кв. м”, − йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 березня о 23:33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території “Комунального ринку” по вул.Московській 5-б у Ніжині. Охоронець помітив вогонь всередині торгових споруд та негайно повідомив про подію рятувальників.