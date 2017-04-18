Центральный рынок горел в Виннице

"Загорелись 13 контейнеров по ул.Некрасова. К ликвидации пожара от ГСЧС были привлечены 26 спасателей и шесть единиц техники. Пожар локализован в 7:22, ликвидирован - в 7:27. Площадь пожара составила более 60 кв. м", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 марта в 23:33 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории "Коммунального рынка" по ул.Московская 5-б в Нежине. Охранник заметил огонь внутри торговых сооружений и немедленно сообщил о происшествии спасателям.