Центр міста знову перекриють 22 серпня

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12959 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 29547 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 44613 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 54917 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 87795 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 69019 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80607 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94687 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87639 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 182877 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.5м/с
63%
Популярнi новини

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 8226 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 7178 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 11097 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 6650 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 11568 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 44613 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 182877 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338027 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 272106 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382266 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 4456 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 6732 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 54917 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19514 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24665 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Центр міста знову перекриють 22 серпня

Київ • УНН

 • 12446 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. 22 серпня через підготовку до святкування Дня незалежності обмежать рух транспорту. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, передає УНН.

Центр міста знову перекриють 22 серпня

“22 серпня у зв’язку із підготовкою до святкування 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя відродження української державності (знову) буде обмежено або заборонено рух транспорту низкою вулиць”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у середу, 22 серпня, із 18:45 до закінчення тренувань рух транспорту заборонять: на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) — Бессарабській площі — вул. Хрещатик — Майдані Незалежності — вул. Хрещатик до Європейської площі.

22 серпня із 17:45 до закінчення тренувань тимчасового обмежать проїзд транспорту:

  • під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 1, гусенична техніка): парк військової частини А0222 — вул. Маршала Рибалка — вул. В’ячеслава Чорновола — виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту — проспект Перемоги (зустрічною смугою) — площа Перемоги (зустрічною смугою) — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська;
  • під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа — Володимирський узвіз — вул. Петра Сагайдачного — вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (зустрічною смугою) (частина гусеничної та колісної техніки) — вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) — вул. Нижній Вал — Глибочицький проїзд — вул. В. Чорновола — просп. Перемоги на зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту — проспект Перемоги (на зустрічній смузі) — площа Перемоги (на зустрічній смузі) — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська;
  • після тренування за маршрутом: Європейська площа — Володимирський узвіз — вул. Сагайдачного — вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (на смузі зустрічного руху) (частина гусеничної та колісної техніки) — вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) — вул. Нижній Вал — Глибочицький проїзд — вул. В. Чорновола — вул. Маршала Рибалка — парк військової частини А0222;
  • під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 2, колісна техніка): аеродром “Святошин” — вул. Академіка Туполєва — вул. Стеценка — вул. Д. Щербаківського — проспект Перемоги — площа Перемоги — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська;
  • під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа — Петровська алея — Паркова дорога — Дніпровський узвіз — Набережне шосе — вул. Набережно-Хрещатицька — вул. Нижній Вал — Глибочицький проїзд — вул. В. Чорновола — проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту) — проспект Перемоги (зустрічною смугою) — площа Перемоги (зустрічною смугою) — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська;
  • після тренування за маршрутом: Європейська площа — Петровська алея — Паркова дорога — Дніпровський узвіз — Набережне шосе — вул. Набережно-Хрещатицька — вул. Нижній Вал — Глибочицький проїзд —вул. В. Чорновола — проспект Перемоги — вул. Академіка Туполєва — аеродром “Святошин”.

Крім того, 22-24 серпня буде заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики у місцях підготовки та проведення урочистих заходів, у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Нагадаємо, 23 серпня у столиці проведуть серію заходів із нагоди вшанування Державного прапору України. Раніше столична мерія оголосила програму святкових заходів до Дня незалежності України. Цьогорічне святкування обіцяє бути масштабним.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,996.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,657.64