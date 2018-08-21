Центр міста знову перекриють 22 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. 22 серпня через підготовку до святкування Дня незалежності обмежать рух транспорту. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, передає УНН.
“22 серпня у зв’язку із підготовкою до святкування 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя відродження української державності (знову) буде обмежено або заборонено рух транспорту низкою вулиць”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, у середу, 22 серпня, із 18:45 до закінчення тренувань рух транспорту заборонять: на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) — Бессарабській площі — вул. Хрещатик — Майдані Незалежності — вул. Хрещатик до Європейської площі.
22 серпня із 17:45 до закінчення тренувань тимчасового обмежать проїзд транспорту:
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- під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 1, гусенична техніка): парк військової частини А0222 — вул. Маршала Рибалка — вул. В’ячеслава Чорновола — виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту — проспект Перемоги (зустрічною смугою) — площа Перемоги (зустрічною смугою) — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська;
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- під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа — Володимирський узвіз — вул. Петра Сагайдачного — вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (зустрічною смугою) (частина гусеничної та колісної техніки) — вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) — вул. Нижній Вал — Глибочицький проїзд — вул. В. Чорновола — просп. Перемоги на зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту — проспект Перемоги (на зустрічній смузі) — площа Перемоги (на зустрічній смузі) — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська;
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- після тренування за маршрутом: Європейська площа — Володимирський узвіз — вул. Сагайдачного — вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (на смузі зустрічного руху) (частина гусеничної та колісної техніки) — вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) — вул. Нижній Вал — Глибочицький проїзд — вул. В. Чорновола — вул. Маршала Рибалка — парк військової частини А0222;
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- під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 2, колісна техніка): аеродром “Святошин” — вул. Академіка Туполєва — вул. Стеценка — вул. Д. Щербаківського — проспект Перемоги — площа Перемоги — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська;
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- під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа — Петровська алея — Паркова дорога — Дніпровський узвіз — Набережне шосе — вул. Набережно-Хрещатицька — вул. Нижній Вал — Глибочицький проїзд — вул. В. Чорновола — проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту) — проспект Перемоги (зустрічною смугою) — площа Перемоги (зустрічною смугою) — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська;
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- після тренування за маршрутом: Європейська площа — Петровська алея — Паркова дорога — Дніпровський узвіз — Набережне шосе — вул. Набережно-Хрещатицька — вул. Нижній Вал — Глибочицький проїзд —вул. В. Чорновола — проспект Перемоги — вул. Академіка Туполєва — аеродром “Святошин”.
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Крім того, 22-24 серпня буде заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики у місцях підготовки та проведення урочистих заходів, у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.
Нагадаємо, 23 серпня у столиці проведуть серію заходів із нагоди вшанування Державного прапору України. Раніше столична мерія оголосила програму святкових заходів до Дня незалежності України. Цьогорічне святкування обіцяє бути масштабним.