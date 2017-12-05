Центр Києва зупинився в заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Станом на 12:00 5 грудня на дорогах Києва утворилися величезні затори. Про це свідчать дані Google Maps, повідомляє УНН.
Повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Арсенальна".
Особливо ускладнено рух на вулицях: Інститутська, Городецького, Ольгинської, Заньковецької, Івана Мазепи, Московська.
Також складна ситуація спостерігається в районі Бессарабської площі. Великі пробки фіксуються на бульварі Лесі Українки та бульварі Тараса Шевченка, а також на проспекті Перемоги в напрямку центру.
"Тягучка" утворилася також на Набережному шосе, в районі станції метро Шулявська і Індустріального моста.
Складна ситуація на дорогах пояснюється перекриттям руху на кількох вулицях в центрі міста, аваріями і дорожніми роботами.
Нагадаємо, в центрі Києва посилила охорону правопорядку через масові акцій громадян.