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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Центр Киева остановился в пробках

Центр Киева остановился в пробках

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. По состоянию на 12:00 5 декабря на дорогах Киева образовались огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps, сообщает УНН.

Медленно движутся автомобили в районе станций метро “Майдан Независимости”, “Крещатик”, “Арсенальная”.

Особенно затруднено движение на улицах: Институтская, Городецкого, Ольгинской, Заньковецкой, Ивана Мазепы, Московская.
Также сложная ситуация отмечается в районе Бессарабской площади. Большие пробки фиксируются на бульваре Леси Украинки и бульваре Тараса Шевченко, а также на проспекте Победы в направлении центра.

“Тянучка” образовалась также на Набережном шоссе, в районе станции метро Шулявская и Индустриального моста.

Сложная ситуация на дорогах объясняется перекрытием движения на нескольких улицах в центре города, авариями и дорожными работами.

Напомним, в центре Киева усилила охрану правопорядка из-за массовых акций граждан.

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