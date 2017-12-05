Центр Киева остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. По состоянию на 12:00 5 декабря на дорогах Киева образовались огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps, сообщает УНН.
Медленно движутся автомобили в районе станций метро “Майдан Независимости”, “Крещатик”, “Арсенальная”.
Особенно затруднено движение на улицах: Институтская, Городецкого, Ольгинской, Заньковецкой, Ивана Мазепы, Московская.
Также сложная ситуация отмечается в районе Бессарабской площади. Большие пробки фиксируются на бульваре Леси Украинки и бульваре Тараса Шевченко, а также на проспекте Победы в направлении центра.
“Тянучка” образовалась также на Набережном шоссе, в районе станции метро Шулявская и Индустриального моста.
Сложная ситуация на дорогах объясняется перекрытием движения на нескольких улицах в центре города, авариями и дорожными работами.
Напомним, в центре Киева усилила охрану правопорядка из-за массовых акций граждан.