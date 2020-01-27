Центр Києва стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Станом на 8:50 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, рух ускладнений бульваром Лесі Українки, бульваром Тараса Шевченка, проспектом Перемоги, вулицями Хрещатик, Володимирською, Михайлівською та Малою Житомирською.
У заторах стоїть вулиця Михайла Грушевського, Володимирський узвіз, Набережне шосе, вулиця Кирилівська, вулиця Семена Скляренка та вулиця Вишгородська.
Також рух транспорту ускладнений на лівому березі на проспекті Романа Шухевича, проспекті Володимира Маяковського, бульварі Перова, Броварському проспекті, Харківському шосе та проспекті Соборності.
Рух на Дарницькому мості, мостах Патона та Метро, Північному та Південному мостах ускладнений у напрямку правого берега.
Нагадаємо, в Україні у понеділок, 27 січня, опадів не очікується. Температура повітря впродовж доби - від 9° морозу до 6° тепла.