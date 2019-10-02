Центр Києва досі стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Станом на 21:00 у центрі столиці спостерігається високий рівень заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Зокрема, затори скували бульвар Тараса Шевченка, вулицю Хрещатик, вулицю Мечнікова, Дніпровський узвіз, вулицю Басейну, вулицю Круглоуніверситетську, частково Набережне шосе, вулицю Льва Толстого та Володимирську.
Крім того, значне ускладнення руху помітне на проспекті Лобановського, Кільцевій дорозі та Броварському проспекті.
Рух на Північному мосту ускладнений. На мосту Метро рух ускладнений в напрямку лівого берега. Дарницьким мостом можна проїхати вільно.
Нагадаємо, у четвер, 3 жовтня, у західних областях України помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, на решті території переважно без опадів, лише вдень у деяких регіонах короткочасний дощ і гроза.