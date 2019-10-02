Центр Киева до сих пор стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. По состоянию на 21:00 в центре столицы наблюдается высокий уровень заторов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В частности, пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улицу Крещатик, улицу Мечникова, Днепровский спуск, улицу Бассейная, улицу Круглоуниверситетскую, частично Набережное шоссе, улицу Льва Толстого и Владимирскую.
Кроме того, значительное усложнение движения заметно на проспекте Лобановского, Кольцевой дороге и Броварском проспекте.
Движение на Северном мосту затруднено. На мосту Метро движение затруднено в направлении левого берега. По Дарницкому мосту можно проехать свободно.
Напомним, в четверг, 3 октября, в западных областях Украины умеренные, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, на остальной территории без осадков, только днем в некоторых регионах кратковременный дождь и гроза.