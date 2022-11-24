"Це у грі" - Байден про переговори щодо стелі цін на російську нафту

Цитата

"Це в грі", - сказав Байден журналістам під час відвідування пожежної частини в Нантакеті, штат Массачусетс, згідно з звітом пулу Білого дому.

Доповнення

США та їхні союзники вже кілька місяців обговорюють потенційне встановлення стелі цін на російську нафту. Стеля цін покликана обмежити здатність росії отримувати прибуток від експорту нафти та фінансувати війну проти України, а також обмежити вплив вторгнення на світові ціни на енергоносії.

Рішення, за повідомленнями, має бути ухвалене до того, як заплановане ЄС ембарго на російську нафту набуде чинності 5 грудня.

Наразі переговори відкладені.

росія є другим за величиною експортером сирої нафти у світі, а Європа, на відміну від США, дуже залежить від російської нафти, газу та вугілля, відзначає видання.