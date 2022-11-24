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"Це у грі" - Байден про переговори щодо стелі цін на російську нафту

"Це у грі" - Байден про переговори щодо стелі цін на російську нафту

Київ • УНН

 • 742731 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент США Джо Байден заявив у четвер, що переговори між США та їхніми союзниками щодо запровадження стелі цін на російську нафту продовжуються, і підтвердив, що він говорив про це з міністром фінансів країни Джанет Єллен, пише УНН з посиланням на Axios.

Цитата

"Це в грі", - сказав Байден журналістам під час відвідування пожежної частини в Нантакеті, штат Массачусетс, згідно з звітом пулу Білого дому.

Доповнення

США та їхні союзники вже кілька місяців обговорюють потенційне встановлення стелі цін на російську нафту. Стеля цін покликана обмежити здатність росії отримувати прибуток від експорту нафти та фінансувати війну проти України, а також обмежити вплив вторгнення на світові ціни на енергоносії.

Рішення, за повідомленнями, має бути ухвалене до того, як заплановане ЄС ембарго на російську нафту набуде чинності 5 грудня.

Наразі переговори відкладені.

росія є другим за величиною експортером сирої нафти у світі, а Європа, на відміну від США, дуже залежить від російської нафти, газу та вугілля, відзначає видання.

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