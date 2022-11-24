"Это в игре" - Байден о переговорах по потолку цен на российскую нефть

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"Это в игре", - сказал Байден журналистам во время посещения пожарной части в Нантакете, штат Массачусетс, согласно отчету пула Белого дома.

Дополнение

США и их союзники уже несколько месяцев обсуждают потенциальное установление потолка цен на российскую нефть. Потолок цен призван ограничить способность россии получать прибыль от экспорта нефти и финансировать войну против Украины, а также ограничить влияние вторжения на мировые цены на энергоносители.

Решение, по сообщениям, должно быть принято до того, как запланированное ЕС эмбарго на российскую нефть вступит в силу 5 декабря.

В настоящее время переговоры отложены.

россия является вторым по величине экспортером сырой нефти в мире, а Европа, в отличие от США, сильно зависит от российской нефти, газа и угля, отмечает издание.