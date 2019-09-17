Це спроба зазирнути в історичні безодні української історії: Матіос розповіла про свій новий роман "Букова земля"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. "Букова земля" - це дев'ять років роботи в українських та австрійських державних архівах та прискіпливе вивчення усіх можливих письмових джерел. Провідна українська письменниця Марія Матіос розповіла про свій новий роман “Букова Земля”, презентація якого запланована у Львові 21 вересня, повідомляє УНН.
"Букова земля - це історія 5 родин завдовжки 225 років. Це часткова розповідь про європейську історію крізь призму історії Буковини. Це майже тисяча сторінок тексту, 1,5 кг ваги, 9 років роботи в українських та австрійських державних архівах, архівах спецслужб, це прискіпливе вивчення усіх можливих письмових джерел, зокрема - величезна бібліотека буковинських авторів-істориків", - розповіла вона.
"Букова земля" - це роман-панорама, персонажі якого переплетені між собою так, як переплітаються в землі коріння старих дерев, продовжила Матіос.
"Це - 550 персонажів, і поміж них чимало історичних постатей, життя яких художньо ніколи і ніким не осмислювалося через ідеологічні табу чи лінощі дослідників. Як то, скажімо, династія буковинських політиків Васильків чи німецького консула Шельгорна.
Воїни-добровольці, солдати Вермахту, посли і міністри, нобелівські лауреати і вівчарі, повстанці і каральні органи - вони усі, так чи інакше, пов'язані спільними драмами і долями", - розповіла письменниця.
Основні події роману розгортаються від буковинського хутора Сірук, де народилася Матіос, і сягають Відня, Бухареста, Берліна, Москви і Берна.
"Вони охоплюють час розпаду дунайської монархії, перебіг двох світових війн і повоєнні події в західній Україні. А обрамлює книгу епілог, дія якого стосується трагічного літа 2014 року в Станиці Луганській", - зазначила письменниця.
Книгою "Букова земля" письменниця спробувала зазирнути в історичні безодні української історії.
"Я сподіваюся, що у мого читача вистачить терпіння і допитливості сторінка за сторінкою пройти разом з моїми персонажами ці круті стежки реальних і вигаданих подій, густо пересипаних правдивими архівними документами", - резюмувала вона.
Нагадаємо, 21 вересня книга буде презентована у Львівському палаці мистецтв.