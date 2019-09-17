Це спроба зазирнути в історичні безодні української історії: Матіос розповіла про свій новий роман "Букова земля"

ukru
21 березня, 18:19 • 77157 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 134365 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 129596 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 192617 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 150442 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 176371 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 165156 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130236 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173342 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269086 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
0.6 м/с
66 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

21 березня, 16:36 • 34164 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 128970 перегляди
Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

21 березня, 18:15 • 19062 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

21 березня, 18:32 • 95051 перегляди
Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

21 березня, 19:01 • 20750 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 128970 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 192618 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 176371 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 165157 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 134799 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 77160 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 98512 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 65657 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123653 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114564 перегляди
Актуальне
Це спроба зазирнути в історичні безодні української історії: Матіос розповіла про свій новий роман "Букова земля"

Це спроба зазирнути в історичні безодні української історії: Матіос розповіла про свій новий роман "Букова земля"

Київ • УНН

 • 19948 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. "Букова земля" - це дев'ять років роботи в українських та австрійських державних архівах та прискіпливе вивчення усіх можливих письмових джерел. Провідна українська письменниця Марія Матіос розповіла про свій новий роман “Букова Земля”, презентація якого запланована у Львові 21 вересня, повідомляє УНН.

"Букова земля - це історія 5 родин завдовжки 225 років. Це часткова розповідь про європейську історію крізь призму історії Буковини. Це майже тисяча сторінок тексту, 1,5 кг ваги, 9 років роботи в українських та австрійських державних архівах, архівах спецслужб, це прискіпливе вивчення усіх можливих письмових джерел, зокрема - величезна бібліотека буковинських авторів-істориків", - розповіла вона.

"Букова земля" - це роман-панорама, персонажі якого переплетені між собою так, як переплітаються в землі коріння старих дерев, продовжила Матіос.

"Це - 550 персонажів, і поміж них чимало історичних постатей, життя яких художньо ніколи і ніким не осмислювалося через ідеологічні табу чи лінощі дослідників. Як то, скажімо, династія буковинських політиків Васильків чи німецького консула Шельгорна.

Воїни-добровольці, солдати Вермахту, посли і міністри, нобелівські лауреати і вівчарі, повстанці і каральні органи - вони усі, так чи інакше, пов'язані спільними драмами і долями", - розповіла письменниця.

Основні події роману розгортаються від буковинського хутора Сірук, де народилася Матіос, і сягають Відня, Бухареста, Берліна, Москви і Берна.

"Вони охоплюють час розпаду дунайської монархії, перебіг двох світових війн і повоєнні події в західній Україні. А обрамлює книгу епілог, дія якого стосується трагічного літа 2014 року в Станиці Луганській", - зазначила письменниця.

Книгою "Букова земля" письменниця спробувала зазирнути в історичні безодні української історії.

"Я сподіваюся, що у мого читача вистачить терпіння і допитливості сторінка за сторінкою пройти разом з моїми персонажами ці круті стежки реальних і вигаданих подій, густо пересипаних правдивими архівними документами", - резюмувала вона.

Нагадаємо, 21 вересня книга буде презентована у Львівському палаці мистецтв. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКультура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,199.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,980.75