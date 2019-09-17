Это попытка заглянуть в исторические бездны украинской истории: Матиос рассказала о своем новом романе "Букова земля"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. "Букова земля" - это девять лет работы в украинских и австрийских государственных архивах и тщательное изучение всех возможных письменных источников. Ведущая украинская писательница Мария Матиос рассказала о своем новом романе "Букова Земля", презентация которого запланирована во Львове 21 сентября, сообщает УНН.
"Букова земля - это история 5 семей длиной 225 лет. Это частичный рассказ о европейской истории сквозь призму истории Буковины. Это почти тысяча страниц текста, 1,5 кг веса, 9 лет работы в украинских и австрийских государственных архивах, архивах спецслужб, это тщательное изучение всех возможных письменных источников, в частности - огромная библиотека буковинских авторов историков", - рассказала она.
"Букова земля" - это роман-панорама, персонажи которого переплетены между собой так, как переплетаются в земле корни старых деревьев, продолжила Матиос.
"Это - 550 персонажей, и между ними немало исторических фигур, жизнь которых художественно никогда и никем не осмыслялась из-за идеологических табу или лени исследователей. Как, скажем, династия буковинских политиков Васильков или немецкого консула Шельгорна.
Воины-добровольцы, солдаты Вермахта, послы и министры, нобелевские лауреаты и пастухи, повстанцы и карательные органы - они все, так или иначе, связаны общими драмами и судьбами", - рассказала писательница.
Основные события романа разворачиваются от буковинского хутора Сирук, где родилась Матиос, и достигают Вены, Бухареста, Берлина, Москвы и Берна.
"Они охватывают время распада дунайской монархии, ход двух мировых войн и послевоенные события в Западной Украине. А обрамляет книгу эпилог, действие которого касается трагического лета 2014 года в Станице Луганской", - отметила писательница.
Книгой "Букова земля" писательница попыталась заглянуть в исторические бездны украинской истории.
"Я надеюсь, что у моего читателя хватит терпения и любознательности страница за страницей пройти вместе с моими персонажами эти крутые тропинки реальных и вымышленных событий, щедро пересыпанных правдивыми архивными документами", - резюмировала она.
Напомним, 21 сентября книга будет представлена во Львовском дворце искусств.