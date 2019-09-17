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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 64448 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112091 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103916 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 110829 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Это попытка заглянуть в исторические бездны украинской истории: Матиос рассказала о своем новом романе "Букова земля"

Это попытка заглянуть в исторические бездны украинской истории: Матиос рассказала о своем новом романе "Букова земля"

Киев  •  УНН

 • 19946 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. "Букова земля" - это девять лет работы в украинских и австрийских государственных архивах и тщательное изучение всех возможных письменных источников. Ведущая украинская писательница Мария Матиос рассказала о своем новом романе "Букова Земля", презентация которого запланирована во Львове 21 сентября, сообщает УНН.

"Букова земля - это история 5 семей длиной 225 лет. Это частичный рассказ о европейской истории сквозь призму истории Буковины. Это почти тысяча страниц текста, 1,5 кг веса, 9 лет работы в украинских и австрийских государственных архивах, архивах спецслужб, это тщательное изучение всех возможных письменных источников, в частности - огромная библиотека буковинских авторов историков", - рассказала она.

"Букова земля" - это роман-панорама, персонажи которого переплетены между собой так, как переплетаются в земле корни старых деревьев, продолжила Матиос.

"Это - 550 персонажей, и между ними немало исторических фигур, жизнь которых художественно никогда и никем не осмыслялась из-за идеологических табу или лени исследователей. Как, скажем, династия буковинских политиков Васильков или немецкого консула Шельгорна.

Воины-добровольцы, солдаты Вермахта, послы и министры, нобелевские лауреаты и пастухи, повстанцы и карательные органы - они все, так или иначе, связаны общими драмами и судьбами", - рассказала писательница.

Основные события романа разворачиваются от буковинского хутора Сирук, где родилась Матиос, и достигают Вены, Бухареста, Берлина, Москвы и Берна.

"Они охватывают время распада дунайской монархии, ход двух мировых войн и послевоенные события в Западной Украине. А обрамляет книгу эпилог, действие которого касается трагического лета 2014 года в Станице Луганской", - отметила писательница.

Книгой "Букова земля" писательница попыталась заглянуть в исторические бездны украинской истории.

"Я надеюсь, что у моего читателя хватит терпения и любознательности страница за страницей пройти вместе с моими персонажами эти крутые тропинки реальных и вымышленных событий, щедро пересыпанных правдивыми архивными документами", - резюмировала она.

Напомним, 21 сентября книга будет представлена во Львовском дворце искусств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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