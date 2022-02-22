"Це нова Берлінська стіна?" - Резніков про рішення Росії визнати "Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Кремль своїм рішенням щодо так званих “ДНР” та “ЛНР” визнав власну агресію проти України. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи вчорашні рішення президента РФ Володимира Путіна, пише УНН.
Цитата:
“Кремль не визнав самопроголошену "ДНР/ЛНР“ — Кремль визнав власну агресію проти України. Ми залишаємося впевненими та спокійними. Ми готові та здатні захищати себе та свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цегла у стіні? Нова Берлінська стіна?”, — написав міністр у своєму Twitter.
Контекст
Напередодні президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".