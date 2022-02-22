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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 507 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Це нова Берлінська стіна?" - Резніков про рішення Росії визнати "Л/ДНР"

"Це нова Берлінська стіна?" - Резніков про рішення Росії визнати "Л/ДНР"

Київ • УНН

 • 119492 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Кремль своїм рішенням щодо так званих “ДНР” та “ЛНР” визнав власну агресію проти України. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи вчорашні рішення президента РФ Володимира Путіна, пише УНН.

Цитата:

“Кремль не визнав самопроголошену "ДНР/ЛНР“ — Кремль визнав власну агресію проти України. Ми залишаємося впевненими та спокійними. Ми готові та здатні захищати себе та свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цегла у стіні? Нова Берлінська стіна?”, — написав міністр у своєму Twitter.

Контекст

Напередодні президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Українські Національні Новини

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