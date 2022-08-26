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"Це не просто визнання, це демонстрація своєї вини": політолог про те, чому росія не влаштувала судилище в Маріуполі на 24 серпня

Київ • УНН

 • 389029 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Публічне судилище українських військовополонених в Маріуполі призвело б до миттєвої реакції Заходу, нових санкцій та пришвидшення визнання росії країною-спонсором тероризму. Для рф це небажані наслідки, тому наразі окупанти відмовилися від показового злочину над полоними. Таку думку в коментарі УНН висловида політолог Олеся Яхно.

"Це не просто визнання, це демонстрація своєї вини": політолог про те, чому росія не влаштувала судилище в Маріуполі на 24 серпня

Цитата

«Я думаю, що вони відмовилися, бо і так зараз досить активна увага до рф щодо Запорізької АЕС. Весь світ розуміє реальну загрозу і вважає це ядерним шантажом з боку росії. Якщо на цій хвилі ще й робити відкрите судилище над азовцями, то реакція була би миттєвою. Крім того, росія поводить себе дуже гібридно, коли нібито сама ініціює засідання радбезу ООН по ЗАЕС. Чи коли заявляє, що вона не проти розслідування справи щодо Оленівки, бо ж начебто в цьому винна Україна. А влаштування відвертого судилища додало б аргументів, і публічних, і фактажних звинувачувати саме росію. Бо це не просто визнання, це демонстрація своєї вини», – зазначає Яхно.

Деталі

Політолог вважає, що наразі росія намагається уникнути введення нових санкцій та надання їй статусу країни-спонсору тероризму. Тож публічні заяви російського керівництва виглядають так, що нібито рф прагне однополярного світу і продовження союзних відносин із Заходом.

«Якщо росію визнають країною-спонсором тероризму, то це вплине не просто на переговори, це вплине на поглиблення санкцій. Тому що співпрацювати з країною-спонсором тероризму, означає самому потрапити під ризик санкцій. Тож росія так поводиться, бо розуміє, що проти неї багато позовів щодо воєнних злочинів і ведуться розслідування. А добровільно допомогти міжнародному розслідуванню – це діяти проти самої себе», – розповідає політолог.

Нагадаємо

Російські окупанти у Маріуполі на Донеччині планують провести самосуд над українськими військовими - збирають тюремні клітки.

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