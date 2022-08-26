"Это не просто признание, это демонстрация своей вины": политолог о том, почему россия не устроила судилище в Мариуполе на 24 августа

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«Я думаю, что они отказались, потому что и так сейчас достаточно активное внимание к россии относительно Запорожской АЭС. Весь мир понимает реальную угрозу и считает это ядерным шантажом со стороны россии. Если на этой волне еще делать открытое судилище над азовцами, то реакция была бы мгновенной. Кроме того, россия ведет себя очень гибридно, когда сама инициирует заседание Совбеза ООН по ЗАЭС. Или когда заявляет, что они не против расследования дела по Еленовке, потому что вроде бы в этом виновата Украина. А провидение откровенного судилища придало бы аргументов и публичных, и фактажных обвинять именно россию. Ведь это не просто признание, это демонстрация своей вины», – отмечает Яхно.

Детали

Политолог считает, что в настоящее время россия пытается избежать введения новых санкций и придания ей статуса страны-спонсора терроризма. Поэтому публичные заявления российского руководства выглядят так, что якобы россия стремится к однополярному миру и продолжению союзных отношений с Западом.

«Если россию признают страной-спонсором терроризма, то это повлияет не просто на переговоры, это повлияет на углубление санкций. Потому что сотрудничать со страной-спонсором терроризма означает самому попасть под риск санкций. Поэтому россия так себя ведет, потому что понимает, что против нее много исков по военным преступлениям и ведутся расследования. А добровольно помочь международному расследованию – это действовать против себя самого», – рассказывает политолог.

Напомним

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