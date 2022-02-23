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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Це можлива підготовка до чергової інсценованої провокації з боку РФ - Кулеба про евакуацію зміни на хімзаводі в Криму

Це можлива підготовка до чергової інсценованої провокації з боку РФ - Кулеба про евакуацію зміни на хімзаводі в Криму

Київ • УНН

 • 168847 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У своєму блозі в Twitter глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що евакуація з хімічного заводу "Титан" в Армянську (АР Крим), є можливою підготовкою до чергової інсценованої провокації з боку Російської Федерації, про це інформує УНН.

Цитата

"Тривожні повідомлення з Криму, всю нічну зміну хімічного заводу "Титан" в Армянську евакуювали з об'єкта. Це може бути підготовкою до чергової інсценованої провокації з боку Росії. Москві, схоже, немає меж у спробах фальсифікувати приводи для подальшої агресії", - йдеться у повідомленні.

Згодом, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Україна не планувала і не планує ніяких диверсійних дій на цьому об'єкті та спростовуємо всі заяви з цього приводу.

"За розвідувальними даними на заводі "Титан", що в м. Армянськ, Перекопський перешийок та вцілому на окупованому півострові Крим плануються ймовірні провокації,, не виключається теракт або хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони. Сьогодні о 20-ій годині усіх працівників, близько 50 людей, евакуювали, - повідомляє Головне управління Міноборони України.

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