"Це дурня": Резніков спростував заяви рф про знищення HIMARS

Цитата

«Абсолютно відповідально можу сказати, що жодного HIMARS не втрачено. Тому коли ви читаєте в російських ЗМІ або медіа, або соцмережах, що солдат Іванов з Калашниковим увірвався і побачив вантажівку, у якій він знищив автоматом Калашникова одночасно 12 HIMARS, можете просто посміятися і покрутити біля скроні й сказати – ну така у них система пропаганди. Це дурня», - сказав Резніков.

Доповнення

На початку серпня Пентагон спростував заяви російського міністра оборони сергія шойгу про те, що нібито війська рф знищили в Україні шість ракетних комплексів HIMARS.