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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Это глупость": Резников опроверг заявления рф об уничтожении HIMARS

Киев • УНН

 • 129031 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Украина не потеряла ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью “Голосу Америки”, передает УНН.

"Это глупость": Резников опроверг заявления рф об уничтожении HIMARS

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«Совершенно ответственно могу сказать, что ни один HIMARS не потерян. Поэтому когда вы читаете в российских СМИ либо медиа, либо соцсетях, что солдат Иванов с Калашниковым ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом Калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться и покрутить у виска и сказать – ну такая у них система пропаганды. Это глупость», – сказал Резников.

Дополнение

В начале августа Пентагон опроверг заявления российского министра обороны сергея шойгу о том, что якобы войска рф уничтожили в Украине шесть ракетных комплексов HIMARS.

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