"Это глупость": Резников опроверг заявления рф об уничтожении HIMARS

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«Совершенно ответственно могу сказать, что ни один HIMARS не потерян. Поэтому когда вы читаете в российских СМИ либо медиа, либо соцсетях, что солдат Иванов с Калашниковым ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом Калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться и покрутить у виска и сказать – ну такая у них система пропаганды. Это глупость», – сказал Резников.

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В начале августа Пентагон опроверг заявления российского министра обороны сергея шойгу о том, что якобы войска рф уничтожили в Украине шесть ракетных комплексов HIMARS.