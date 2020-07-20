Трускавець тут не допоможе: Разумков прокоментував скандали у Раді

"Якщо ми говоримо про ті скандали, які мали місце, я думаю що тут Трускавець не допоможе, тут все ж таки особисте розуміння людей, що можна робити, що не можна робити, що можна говорити, що не треба говорити. Сподіваюсь, що для моїх колег це буде не дуже приємним, але уроком. Багато з них це визнали, вибачились і, сподіваюсь, більше таких помилок робити не будуть", - зазначив Разумков.

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Нагадаємо, що після дострокових виборів до Верховної Ради України у 2019 році новообрані парламентарі від "Слуги народу" проходили у Трускавці Львівської області інтенсивне навчання на курсах для народних депутатів.

Як повідомляв УНН, 17 вересня Верховна Рада України завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР та офіційно пішла на канікули.

Водночас, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на вівторок, 21 липня.