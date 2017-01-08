Труп дівчини з осколковими пораненнями виявили на Донеччині

Сьогодні зранку військовими до Красногорівки був доставлений труп дівчини з осколковим пораненням ноги, який був виявлений ще 5 січня на автодорозі “Красногорівка — Старомихайлівка”. Тільки сьогодні вдалося тіло вивезти. Імовірно, вона загинула 5 січня в результаті мінометного обстрілу бойовиками “ДНР” підконтрольної Україні території.

“Для бойовиків „ДНР“ нема нічого святого. Навіть в різдвяні дні вони не гребують вбивати мирних жителів Донеччини”, — повідомив В.Аброськін.

На вигляд дівчині 25 років, її особистість встановлюється.