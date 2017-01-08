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12 марта, 19:49 • 102144 просмотра

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Труп девушки с осколочными ранениями обнаружили в Донецкой области

Труп девушки с осколочными ранениями обнаружили в Донецкой области

Киев • УНН

 • 14352 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 января. УНН. В Донецкой области обнаружен труп девушки с осколочными ранениями. Об этом в своем профиле в Facebook написал начальник ГУНП Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Сегодня утром военными в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка - Старомихайловка". Только сегодня удалось тело вывезти. Вероятно, она погибла 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории.

"Для боевиков" ДНР "ничего нет святого. Даже в рождественские дни они не гнушаются убивать мирных жителей Донетчины ", - сообщил В.Аброськин.

На вид девушке 25 лет, ее личность устанавливается.

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