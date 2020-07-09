Трудові колективи хімічних підприємств Дніпропетровщини звернулися до Зеленського із закликом до дискусії

За думкою профспілок та працівників підприємств, які звернулися до Президента, рішення чиновників направлені проти хімічної галузі України та прийняті на користь іноземних виробників, у тому числі російських. Про це йдеться у відкритих листах Володимиру Зеленському робітників двох найбільших підприємств з виробництва мінеральних добрив Дніпропетровської області — “Дніпроазоту” та Дніпровського заводу мінеральних добрив (ДЗМУ), що були направлені до Офісу президента за підсумками зборів трудових колективів, повідомляє “Інформатор-Дніпро”.

“Результати спеціальних розслідувань Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підтверджують наявність фактів та обставин, які є правовою основою для введення спеціальних обмежувальних заходів щодо імпорту мінеральних добрив на внутрішньому українському ринку. Усі дані вказують на наявність економічної доцільності та критичної необхідності впровадження спеціальних обмежувальних заходів, що передбачені Законом України та нормами СОТ”, — йдеться у зверненні “Дніпроазоту”.

За словами хіміків, 22 червня 2020 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення завершити спеціальні розслідування Міністерства розвитку економіки без введення будь-яких заходів, направлених на захист внутрішнього ринку та вітчизняних хімічних підприємств.

“Об’єми імпортної продукції, які в останні роки постійно зростають, створюють неконкурентну ситуацію на ринку всередині України та завдають відчутного збитку національним підприємствам хімічної галузі. МКМТ фактично прийняла рішення, яке прямо суперечить висновкам спеціальних розслідувань Міністерства розвитку економіки, посилаючись на нібито "національні інтереси“, суть яких не була донесена до жодної із зацікавлених сторін”, — зазначають представники “Дніпроазоту”.

Представники Дніпровського заводу мінеральних добрив (ДЗМУ) заявляють, що державні органи, які мали би забезпечувати економічну самостійність України, розробляти та реалізовувати державні програми економічного розвитку, своєю бездіяльністю та нехтуванням інтересів вітчизняних підприємств хімпрому поглиблюють кризу у державі.

“Питання впровадження обмежувальних заходів щодо імпорту добрив багатьма лобістами подається як обмеження конкуренції, і як наслідок — росту цін. Ми в жодному випадку не ставили за мету такий розвиток подій, а лише вимагали і вимагаємо забезпечити умови завантаження наших виробничих потужностей для збільшення внутрішнього виробництва та надати нам можливість зберегти робочі місця”, — йдеться у зверненні до Президента представників “Дніпроазоту”.

За словами хіміків, окрім “Дніпроазоту” та ДЗМУ до Глави держави вже звернулися робітники таких підприємств, як “Сєвєродонецьке об’єднання “Азот”, “Сумихімпром”, черкаський “Азот”. Збори трудових колективів та аналогічні звернення готують інші представники галузі.

“На вітчизняних хімічних підприємствах працює близько 25 000 працівників. Частина підприємств вже почала звільнення через тяжкий фінансовий стан, що посилюється також карантинними заходами. Більшість хімічних підприємств є містоутворюючими, а в більшості родин заробітна плата є єдиним джерелом доходу”, — повідомляють Президенту представники “Дніпроазоту” та ДЗМУ.

“Ми звертаємося до Вас з проханням почути голос трудових колективів українського хімпрому, а не лише голос лобістів російського імпорту. Ми закликаємо Вас бути в цій дискусії за спільним столом і відпрацювати альтернативні механізми та компромісні рішення”, — заявляють у своєму зверненні представники хімічної галузі.

Надаємо, раніше профспілки хімічної галузі заявили про підготовку до страйків та акцій протесту у містах розташування хімічних підприємств та у Києві, якщо політика уряду щодо імпорту мінеральних добрив не зміниться.