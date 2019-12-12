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Труба закликав не зменшувати зарплату слідчим ДБР

Труба закликав не зменшувати зарплату слідчим ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голова ДБР Роман Труба звернувся до Президента України Володимира Зеленського , щоб не допустити встановлення зарплати для слідчих у розмірі 6,5 тис. грн замість 36 тис. грн. Про це він повідомив у своєму каналі в Telegram, передає УНН.

Труба зазначив, що високі заробітні плати були однією з умов обрання найкращих, професійних слідчих та оперативних працівників ДБР, які не боятимуться розслідувати злочини посадовців будь-якого рівня.

"Такі гарантії зафіксовані у Законі України "Про Державне бюро розслідувань". 6 грудня парламент ухвалює закон, яким залишає ці гарантії для працівників НАБУ, САП, НАЗК, Вищого антикорупційного суду, а зарплати працівників ДБР ставить у рівень з усіма держслужбовцями. Простіше кажучи, наші слідчі, які, наприклад, розслідують державну зраду, замість 36 тисяч гривень можуть отримувати 6,5", - написав Труба.

За його словами, цю проблему потрібно негайно вирішувати.

"Шляхи два: вето Президента на законопроект 2260 та повернення його в Парламент з пропозицією доповнити перелік органів, для яких визначається окремий порядок оплати праці, Державним бюро розслідувань; окремий законопроект, що дозволить врегулювати належним чином оплату праці в ДБР – однак, чи встигне він пройти всі процедурні “кола” в Раді і набрати чинності до кінця року – велике питання", - зазначив очільник ДБР.

Труба наголосив, що якщо питання “зависне”, з великою ймовірністю кращі слідчі та інші працівники просто підуть з ДБР.

"Звернувся сьогодні з відповідними листами до всіх суб’єктів законодавчої ініціативи – Президента, Парламенту, Кабміну з проханням вжити всіх необхідних заходів для збереження незалежності ДБР", - написав Труба.

Нагадаємо, законопроект про ДБР направлено на підпис Зеленському.

Як повідомлялося, мінімальна заробітна плата, яку отримуватиме слідчий чи оперативний працівник ДБР становить 36 тисяч гривень.

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