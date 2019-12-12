Труба закликав не зменшувати зарплату слідчим ДБР

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голова ДБР Роман Труба звернувся до Президента України Володимира Зеленського , щоб не допустити встановлення зарплати для слідчих у розмірі 6,5 тис. грн замість 36 тис. грн. Про це він повідомив у своєму каналі в Telegram, передає УНН.