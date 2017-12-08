Труба розповів, коли чекати перших розслідувань від ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Друга половина 2018 року - реальний термін початку перших розслідувань проведених Державним бюро розслідувань. Про це УНН повідомляє з посиланням на інтерв'ю директора ДБР Романа Труби, опублікованому в журналі Корреспондент.
"Сьогодні перед нами ряд завдань. Це і законодавче вирішення тих чи інших питань, пов'язаних із запуском роботи Державного бюро розслідувань, це і питання матеріально-технічного забезпечення. Тому на формування піде певний час. Думаю, що заявити про початок розслідувань у другій половині 2018 року правильно", - сказав Труба.
Він також зазначив, що ще не ліквідовані законодавчі проблеми, пов'язані з оперативним блоком. Також необхідно удосконалити процедуру відбору кадрів.
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Що до штатного розкладу, то за словами Труби все прописано в законі про ДБР - кількість співробітників до 1,5 тисяч осіб, включаючи співробітників центрального апарату і територіальних управлінь.
Нагадаємо, Роман Труба був обраний директором Державного бюро розслідувань.