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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Труба рассказал, когда ждать первых расследований от ГБР

Труба рассказал, когда ждать первых расследований от ГБР

Киев  •  УНН

 • 15060 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Вторая половина 2018 года - реальный срок начала первых расследований проводимых Государственным бюро расследований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на интервью директора ГБР Романа Трубы, опубликованном в журнале Корреспондент.

“Сегодня перед нами ряд задач. Это и законодательное решение тех или иных вопросов, связанных с запуском работы Государственного бюро расследований, это и вопросы материально-технического обеспечения. Поэтому на формирование уйдет определенное время. Думаю, что заявить о начале расследований во второй половине 2018 года будет правильно”, — сказал Труба.

Он также отметил, что еще не ликвидированы законодательные проблемы, связанные с оперативным блоком. Также необходимо усовершенствовать процедуру отбора кадров.

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Что до штатного расписания, то по словам Трубы все прописано в законе о ДБР — количество сотрудников до 1,5 тысяч человек, включая сотрудников центрального аппарата и территориальных управлений.

Напомним, Роман Труба был избран директором Государственного бюро расследований.

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